«У меня была цена — 14 тысяч»: писательница Людмила Петрушевская рассказала вопиющую историю из детства

У писательницы Людмилы Петрушевской было непростое детство. Во многом это было связано с местом ее жительства. Прозаик жила в Столешниковом переулке, за которым прочно закрепилась слава одного из самых злачных мест в советской Москве.

По словам сценариста «Союзмультфильма», она чудом не стала жертвой изнасилования. Сын хозяев комнаты и знакомые девочки пытались заманить ее на чердак, но интуиция спасла юную Петрушевскую.

«У меня была цена — 14 тысяч. Я слышала эту цифру, к хозяевам приходила старуха со свертками. Посмотрев на меня, она отворачивалась и произносила ее, глядя в угол», — рассказала прозаик в личном блоге.

Ранее сын писательницы, известный художник Федор Павлов-Андреевич дал скандальное интервью, в котором открыто заявил о причастности к меньшинствам. После откровенной беседы хейтеры устроили настоящую травлю Людмиле Петрушевской.

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