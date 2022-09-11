«У меня был служебный роман»: Буйнов вспомнил, как Кобзон заступился за него

11 сентября народному артисту СССР Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. В этот день его вспоминают многие коллеги по эстраде и известные люди.
Дань памяти певцу отдал в социальной сети и 72-летний Александр Буйнов. Он вспомнил выдающиеся заслуги старшего товарища, а также историю, как однажды Кобзон спас его от сурового выговора.
«Он помогал всем, всем близким и далеким, друзьям и недругам, - пишет Буйнов в Telegram. - Однажды в семидесятые меня вызвали «на ковер» в Москонцерт то ли в местком, то ли в партком и начали мучить вопросами, укорами за аморальное поведение. У меня был служебный роман».
«Иосиф Давыдович, видя, как я изнываю от словесных пыток, проявил мужскую солидарность: «Товарищи, вы же видите - Буйнов все осознал». Я до сих пор благодарен ему за это и многое другое! Спасибо, товарищ Кобзон за талант, рожденный в труде, за проникновенный голос, за гражданскую позицию, за любовь к Родине!»
Буйнов добавил, что, будучи заядлым битломаном и прожженный рок-н-рольщиком, он даже не думал, что когда-нибудь окажется на одной сцене с «великим Кобзоном». Но судьба распорядилась, что они вместе выступали в Кремле и близко общались.
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Напомним, Иосиф Давыдович скончался в 2018 году за несколько дней до своего 81-летия.