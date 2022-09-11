«У меня был служебный роман»: Буйнов вспомнил, как Кобзон заступился за него

11 сентября народному артисту СССР Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. В этот день его вспоминают многие коллеги по эстраде и известные люди.

Дань памяти певцу отдал в социальной сети и 72-летний Александр Буйнов. Он вспомнил выдающиеся заслуги старшего товарища, а также историю, как однажды Кобзон спас его от сурового выговора.