«У меня будет вилла на Комо или на Капри»: Ксения Бородина планирует покинуть Россию

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в эти дни в компании подруг отдыхает в Италии. Эта страна ей не чужая.

Ее мама когда-то вышла замуж за итальянца, и Ксения Бородина часть детства провела именно здесь.

Сейчас Ксения Бородина наслаждается роскошным отдыхом под жарким солнцем Италии, любуясь природной красотой этих мест.

Но, как оказалось, Ксения Бородина вынашивает планы не приезжать в Италию, а навсегда поселиться здесь, купив себе домик.

В микроблоге Ксения Бородина поделилась с поклонниками своими видами на жизнь в этой стране.