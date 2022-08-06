«У меня биполярное расстройство»: Борисова честно рассказала о своей болезни

Дану Борисову в очередной раз попытались упрекнуть в употреблении алкоголя и наркотиков. Поводом для этого стали трясущиеся руки звезды.

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Ведущая не стала отмалчиваться и честно ответила, что принимает некие препараты. Правда, ни с крепкими напитками, ни с запрещенными веществами они не связаны.

«Я загружена препаратами по-полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я принимаю нормотимики, потому что у меня биполярное расстройство», — поделилась Дана в соцсети.

Борисова заверила, что не занимается самолечением. Болезнь, которая появилась у нее в 30-летнем возрасте, ведут два опытных психиатра-нарколога.

Также ведущая призналась, что без терапии впадает то в затяжные депрессии, то в приступы мании, во время которых пребывает в состоянии эйфории.

«С возрастом мании случаются все короче. Они ко мне может 2-3 раза в год приходят. Не скрою, я очень люблю это состояние. Я легкая, общительная! Но, к сожалению, большую часть занимают депрессии», — рассказала Борисова.