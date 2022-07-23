«У меня башню сносит»: Штурм отменила свадьбу и сбежала к любовнику в Болгарию

Еще совсем недавно Наталья Штурм вовсю готовилась к свадьбе. Торжество должно было состояться уже в конце августа, однако певица неожиданно отменила его.

Исполнительница хита «Школьный роман» бросила жениха ради любовника, ирландского музыканта и дирижера Дерека Глисона. Сейчас Наталья с бойфрендом отдыхают в Болгарии. Планов на будущее они пока не строят.

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«Я в присутствии Дерека теряю голову. У меня с ним просто башню стоит. Я счастлива, что мы вместе в данный момент», — поделилась Штурм с PROZVEZD.

Ранее Наталья рассказала о своем женихе, миллионере по имени Альберт. Певица познакомилась с ним четыре года назад во время путешествия на Занзибар.