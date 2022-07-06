У мамы — мини, у дочери — со шлейфом: Элла Суханова из «Дома-2» и крошка Эвелина покрасовались в платьях цвета «Тиффани»

Дочери экс-участницы «Дома-2» Эллы Сухановой, Эвелине, первого июля исполнилось два года.

Звездная мама устроила праздник в честь этого события. На нем Элла Суханова и Эвелина блистали в платьях одинакового мятно-бирюзового оттенка, или как его еще называют цвет «Тиффани».

Элла Суханова поделилась в микроблоге снимками с праздника, на которых их с дочкой наряды можно рассмотреть во всех деталях.

У виновницы торжества Эвелины платье со шлейфом, состоящим из множества оборок. У Эллы Сухановой — наряд длиною выше колена с подолом, имитирующем перья.