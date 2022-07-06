У мамы — мини, у дочери — со шлейфом: Элла Суханова из «Дома-2» и крошка Эвелина покрасовались в платьях цвета «Тиффани»

Экс-участница реалити-шоу Элла Суханова выбрала наряды в стиле фэмили лук для празднования дня рождения дочери.
Элла Суханова и ее дочка Эвелина

Элла Суханова и ее дочка Эвелина. Фото: соцсети

Дочери экс-участницы «Дома-2» Эллы Сухановой, Эвелине, первого июля исполнилось два года.

Звездная мама устроила праздник в честь этого события. На нем Элла Суханова и Эвелина блистали в платьях одинакового мятно-бирюзового оттенка, или как его еще называют цвет «Тиффани».

Элла Суханова поделилась в микроблоге снимками с праздника, на которых их с дочкой наряды можно рассмотреть во всех деталях. 

У виновницы торжества Эвелины платье со шлейфом, состоящим из множества оборок. У Эллы Сухановой — наряд длиною выше колена с подолом, имитирующем перья.

Элла Суханова с дочкой Эвелиной в платьях одинакового оттенка. Фото: соцсети

«Я очень хотела продумать образы до мелочей, и у меня это получилось благодаря невероятно красивым платьям. Девочки отшили для нас family look буквально за несколько дней и платья сели идеально. У Эвелины вообще платье-трансформер: шлейф мы пристегнули для фото, а для активных танцев отстегнули. Очень удобненько!» — поделилась под снимком Элла Суханова.

В нашем телеграм-канале «Звездная пыль» тоже можно найти интересные звездные луки.

 

Смотрите также

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  