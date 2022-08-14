«У мамы было много связей! И мне бы не составило труда поступить в любой театральный вуз»: Толя Руденко - о кумовстве

В одном из интервью Анатолий Руденко, который известен своими ролями в сериалах, признался, что его именитая мама - заслуженная артистка России, вполне могла помочь его актерской карьере.

Заговорив о кумовстве в их стезе, Анатолий дал понять, что ему в какой-то мере пришлось ограждать себя от чрезмерного внимания родственников и их помощи. Еще в юности Руденко понимал, что ему хочется всего добиться самостоятельно.

Так сказать без протекции, чтобы потом сокурсники и поклонники не считали, что попасть в театр или пройти пробы ему помогла именитая мама с большими связями в этой сфере.

«Приходилось все время ограждать себя от ее (маминой) помощи. У нее было много связей, и мне бы не составило труда поступить в любой московский театральный вуз. А мне хотелось доказать (и прежде всего себе), что я сам смогу состояться в этой профессии», - отметил актер, заговорив о кумовстве.

Кстати, актер прославился не только благодаря сериалам, он также слыл первым сердцеедом. Анатолий Руденко в свое время встречался с Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. А вот женился на актрисе Елене Дудиной. Пара воспитывает дочку Милену.

По материалам womanhit