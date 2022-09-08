«У Лехи тогда был еще концерт»: Ивлеева рассказала, как Элджей сделал ей предложение

Телеведущая Настя Ивлеева в эфире своей программы на YouTube Agentshow вспомнила, как рэпер Элджей красиво позвал ее замуж.
«Мы были в отеле, у Лехи тогда был еще концерт с 7 на 8 число. Сделал мне предложение таким образом, поздравив в 00:15».
По словам Ивлеевой, все случилось в день ее рождения. Причем изначально она хотела, чтобы возлюбленный поздравил ее ровно в двенадцать часов, но он чуть опоздал.
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Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей недолго были вместе. Они не прожили и двух лет, объявив в прошлом году о разводе. При этом пара сохранила добрые отношения.