«У каждого свой опыт»: Бондарчук вспомнила, как не смогла сохранить первый брак

Как отметила Бондарчук, половые отношения между партнерами тоже важны и их, безусловно, не надо терять. В то же время она считает, что на одних бабочках в животе далеко не уедешь, сообщает psychologies.ru.

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Напомним, что Светлана Бондарчук долгие годы была вместе с режиссером Федором Бондарчуком. Они развелись в 2016 году. У них двое общих детей. Сейчас Бондарчук замужем за дизайнером Сергеем Харченко.