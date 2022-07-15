«У каждого бизнеса бывают взлеты и падения»: Вайкуле — о трех годах «вынужденной безработицы»

Как отметила Вайкуле, коронавирус не дал провести в намеченные сроки фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале. Она верит, что все ее финансовые вопросы будут в самое ближайшее время урегулированы.

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Ранее в СМИ появилась информация, что у фирмы «Лайма Лайв» в Латвии имеется задолженность в размере пяти тысяч евро. Муж латвийской звезды не стал скрывать, что трудности с финансами действительно существуют.