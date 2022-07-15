«У каждого бизнеса бывают взлеты и падения»: Вайкуле — о трех годах «вынужденной безработицы»

По словам певицы, она и сама порой не в курсе, сколько должна и сколько должны ей.
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press

Певица Лайма Вайкуле в соцсетях заявила, что у нее действительно есть в последнее время проблемы с финансами.

«Да, я сама не всегда в курсе, сколько кому должна и кто должен мне. Для этого есть специалисты, которые ведут мои финансовые дела. Да, у каждого бизнеса бывают взлеты и падения. Как могли идти дела у артистов в эти три года вынужденной безработицы?»

Как отметила Вайкуле, коронавирус не дал провести в намеченные сроки фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале. Она верит, что все ее финансовые вопросы будут в самое ближайшее время урегулированы.

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Ранее в СМИ появилась информация, что у фирмы «Лайма Лайв» в Латвии имеется задолженность в размере пяти тысяч евро. Муж латвийской звезды не стал скрывать, что трудности с финансами действительно существуют.

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