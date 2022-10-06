У госпитализированной Татьяны Тарасовой нарушена работа мозга

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сообщил, что Татьяна Тарасова , которая выбыла из состава жюри из-за проблем со здоровьям, уже вернулась домой после госпитализации.

По словам Ильи, у Татьяны Анатольевны повысилось давление и болит голова. При этом никаких тяжелых диагнозов врачи не ставили.

«Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — сообщил Авербух изданию «Чемпионат».

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