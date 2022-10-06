У госпитализированной Татьяны Тарасовой нарушена работа мозга

Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сообщил, что Татьяна Тарасова , которая выбыла из состава жюри из-за проблем со здоровьям, уже вернулась домой после госпитализации.
По словам Ильи, у Татьяны Анатольевны повысилось давление и болит голова. При этом никаких тяжелых диагнозов врачи не ставили.
«Насколько мне известно, она утром была в клинике, но сейчас она дома», — сообщил Авербух изданию «Чемпионат».
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Ранее стало известно, что единственный диагноз, поставленный заслуженному тренеру - вертебробазилярная недостаточность (ВБН). Обычно это означает, что из-за нарушения кровоснабжения в системе артерий у пациента были нарушены питание и функции головного мозга. При ВБН могут появляться проблемы с координацией движений, головокружение, а иногда тошнота и перебои ритма работы сердца.
Многие считают, что 75-летняя Татьяна Анатольевна слишком волновалась перед съемками «Ледникового периода», где она должна была присутствовать в качестве члена жюри. Ее также мог подкосить конфликт между двумя именитыми фигуристами - Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.
Напомним, что Плющенко на днях заявил, что Алексей не умеет кататься, а потому «пусть сидит комментирует». Тарасова, переживая за Ягудина, разгорячилась и посоветовала мужу Яны Рудковской «засунуть свое мнение в одно место».