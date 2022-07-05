«У Галкина — звездный час!»: почему муж Пугачевой переживает сейчас лучший период в жизни

Максим Галкин удивительным образом продвинулся по карьерной лестнице в этом году. Юморист уехал из страны, объясняя свой поступок отказами ему в концертах, в итоге перешел на уровень международных гастролей.

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Блогер Лена Миро считает, что комик сейчас на взлете и явно наслаждается обрушившейся на него славой, организовывая выступления то в одной стране, то в другой.

«Смотрю я на все это, на то, как энергичен сейчас Максимка, сколько в нем огня и негодования. Жизнь бьет ключом! Тель-Авив, Юрмала, дальше что? Карнавал в Рио с концертным чесом там же? У Галкина сейчас — звездный час души! Настоящее приключение!» — написала Лена Миро в своем ЖЖ.

Однако Алла Пугачева, считает блогер, явно не в восторге от того, что ей под старость лет приходится бродяжничать.

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