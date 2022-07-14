«У Филиппа такой же бархат в глазах»: Стоцкая показалась на людях с темноглазым сыном — копией Киркорова

Анастасия Стоцкая поделилась в «сторис» микроблога свежими снимками с детьми. И конечно же, внимание поклонников в первую очередь привлек сынишка поп-дивы. Александр как две капли воды похож на поп-короля сцены. Если поначалу Стоцкая обижалась на такое сравнение, напоминая, что вообще-то у ее сына есть отец, это бизнесмен Сергей Абгарян, то потом просто перестала обращать внимание на слухи и кривотолки.

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Рассматривая свежие фото десятилетнего Саши, поклонники заметили, что с каждым годом мальчик по мере взросления все больше напоминает им Филиппа Киркорова. Особенно выражением темных бездонных глаз с длинными ресничками. К тому же, сынишка Стоцкой — брюнет. Впрочем, сестренка Александра — пятилетняя Вера — обладает таким же оттенком волос и смуглой кожей.