«У Филиппа такой же бархат в глазах»: Стоцкая показалась на людях с темноглазым сыном — копией Киркорова

Анастасия Стоцкая поделилась в «сторис» микроблога свежими снимками с детьми. И конечно же, внимание поклонников в первую очередь привлек сынишка поп-дивы. Александр как две капли воды похож на поп-короля сцены. Если поначалу Стоцкая обижалась на такое сравнение, напоминая, что вообще-то у ее сына есть отец, это бизнесмен Сергей Абгарян, то потом просто перестала обращать внимание на слухи и кривотолки.
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Рассматривая свежие фото десятилетнего Саши, поклонники заметили, что с каждым годом мальчик по мере взросления все больше напоминает им Филиппа Киркорова. Особенно выражением темных бездонных глаз с длинными ресничками. К тому же, сынишка Стоцкой — брюнет. Впрочем, сестренка Александра — пятилетняя Вера — обладает таким же оттенком волос и смуглой кожей.
Анастасия Стоцкая с сыном Сашей и дочкой Верой на прогулке. Фото: личный архив
Кстати, сам Филипп Киркоров, отшучиваясь, деликатно ответил про сходство с сыном Анастасии Стоцкой, подметив, что между ними была такая сильная ментальная связь, что даже первенец певицы чертами лица похож на него в детстве.
«У Филиппа такой же бархат в глазах», «Это выражение глаз — глубокий взгляд, очаровательный блеск... Кого-то мне напоминает», «Если бы у мальца не было родного отца, то можно было бы запросить ДНК-тест с Филей! Ну просто его точная копия», «Когда мальчуган похож на Филиппа даже больше, чем его собственные дети», — шутят фолловеры.