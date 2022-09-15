«У его детей рядом нет отца»: чем может обернуться для Лизы и Гарри Галкиных расставание с папой

Максим Галкин полгода назад сбежал из страны и увез жену Аллу Пугачеву с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию. Все это было связано с политическими событиями, и он выразил свое несогласие, попутно наговорив много скандального. Теперь шоумен вынужден жить за границей, в то время как его семья вернулась в Россию и живет без него почти месяц.

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