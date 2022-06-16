«У Дилары явно лучшие штаны»: Крид сделал комплимент жене Моргенштерна*

Рэпер, судя по всему, сам не против закрутить роман с красавицей.
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Global Look Press

Рэпер Егор Крид в «Телеграм» сделал комплимент жене Моргенштерна Диларе Зинатуллиной.

Он разместил видео из соцсетей, где модель красуется в штанах с надписью: «Егор Крид».

«У Дилары явно лучшие штаны», — заявил рэпер.

Напомним, что Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу в 2021 году. В апреле нынешнего года девушка объявила о расставании с музыкантом. Впрочем, официально парочка свой развод еще не оформила. Не исключено, что вся эта история вообще пиар-роман и они по-прежнему вместе.

*- признан в РФ иноагентом

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