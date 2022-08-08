У Бузовой дважды отключился микрофон на концерте в Екатеринбурге

Зрители поддержали певицу и хором спели строки из ее песни.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

У певицы Ольги Бузовой дважды отключился микрофон время концерта в Екатеринбурге в рамках музыкального фестиваля Summer Fest. Звезда откровенно растерялась.

К счастью, зрители помогли исполнительнице допеть куплет из ее песни до конца. После неприятного инцидента певица продолжила выступление под крики зрителей.

Заметим, что певица ощутила поддержку зала и растрогалась. Бузова даже призналась в любви к Екатеринбургу и его жителям, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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Напомним, что фестиваль Summer Fest собрал 18 разных исполнителей. Он проходит в уральской столице на протяжении нескольких дней.

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