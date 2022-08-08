У Бузовой дважды отключился микрофон на концерте в Екатеринбурге

К счастью, зрители помогли исполнительнице допеть куплет из ее песни до конца. После неприятного инцидента певица продолжила выступление под крики зрителей.

Заметим, что певица ощутила поддержку зала и растрогалась. Бузова даже призналась в любви к Екатеринбургу и его жителям, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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Напомним, что фестиваль Summer Fest собрал 18 разных исполнителей. Он проходит в уральской столице на протяжении нескольких дней.