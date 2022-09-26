«У бегемота нету талии»: беременная Ольга Орлова подчеркнула подросший животик в мерцающем мини-платье

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова находится в прекрасном ожидании малыша.
Звезда, которой в ноябре исполнится 45 лет, на днях рассекретила беременность, и сейчас вовсю демонстрирует изменения своей фигуры.
Ольга Орлова вместе с мужем в эти дни находится на отдыхе. наслаждаясь солнцем и пляжем. Будущая мама носит летние платья и красуется в них перед камерой, демонстрируя изменившиеся формы.
На этот раз Ольга Орлова показала, как она нарядилась на ужин. Теледива предстала в мерцающем платье длиною выше колена. Ольга Орлова покрутилась перед камерой, повернувшись в профиль, чтобы ее формы были видны как можно отчетливее.
«Так. Собралась на ужин. У бегемота нету талии», — поиронизировала Ольга Орлова над своей фигурой.
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Напомним, ранее Ольга Орлова озвучила, что срок ее беременности составляет уже двадцать недель.