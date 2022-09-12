«У Аллы когда-то были такие же глазки! Волосики - одуванчиком»: как сейчас выглядит подросшая Лиза Галкина

Алла Пугачева провела уикенд в центре Москвы, отметив День города в компании двойняшек Гарри и Лизы, а также давнего друга семьи модельера Игоря Гуляева. Вместе с детьми Примадонна показалась на Красной площади. При этом прохожие даже не признали Аллу Борисовну. Толпа шла мимо, не обращая на певицу никакого внимания. Обычно Примадонна наслаждается уединением подмосковного замка в деревне Грязь. Однако ради детей Алла Борисовна сделала исключение, показав им праздничную Москву.

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