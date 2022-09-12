«У Аллы когда-то были такие же глазки! Волосики - одуванчиком»: как сейчас выглядит подросшая Лиза Галкина

Алла Пугачева провела уикенд в центре Москвы, отметив День города в компании двойняшек Гарри и Лизы, а также давнего друга семьи модельера Игоря Гуляева. Вместе с детьми Примадонна показалась на Красной площади. При этом прохожие даже не признали Аллу Борисовну. Толпа шла мимо, не обращая на певицу никакого внимания. Обычно Примадонна наслаждается уединением подмосковного замка в деревне Грязь. Однако ради детей Алла Борисовна сделала исключение, показав им праздничную Москву.
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Поклонники заметили, как за лето подросла и окрепла дочка шоумена Максима Галкина. Елизавета стала выше ростом, она вот-вот догонит свою звездную маму. Сестренка Гарри покрасовалась на Красной площади в пышной юбке, лимонной курточке и плотных колготках с туфельками. Легкий ветерок взлохматил прическу Лизы, а ее пушок светлых блондинистых волос, выбившихся из косы, легкой паутинкой обрамляли прелестное личико.
«Ути! Милашка какая», «Мамина лапочка», «У Аллы когда-то были такие же глазки! Волосики - одуванчиком», «Светлая девочка», «Мамина принцесса», «Ангелочек», «Хорошенькая такая», «Славненький пупсик», - пишут фолловеры.