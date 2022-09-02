У Адель случилась травма спины из-за неудачной шутки сына

Певица Адель дала интервью для обложки сентябрьского номера журнала Elle, и в разговоре с журналистом всплыла любопытная деталь.

Собеседник отметил, что 34-летняя артистка встает медленно — потому что у нее с юности были проблемы со спиной, а в январе 2021 года случилась еще и травма позвоночника.

Сообщается, что Адель выходила из ванной, и в этот момент ее девятилетний сын Анджело решил разыграть звездную маму. Он выпрыгнул из-за угла и напугал родительницу. Как именно ударилась певица, не раскрывается, но отмечено, что у нее выскользнул один из позвонков. Как же сложно быть мамой…