У Адель случилась травма спины из-за неудачной шутки сына

Певица Адель дала интервью для обложки сентябрьского номера журнала Elle, и в разговоре с журналистом всплыла любопытная деталь.
Собеседник отметил, что 34-летняя артистка встает медленно — потому что у нее с юности были проблемы со спиной, а в январе 2021 года случилась еще и травма позвоночника.
Сообщается, что Адель выходила из ванной, и в этот момент ее девятилетний сын Анджело решил разыграть звездную маму. Он выпрыгнул из-за угла и напугал родительницу. Как именно ударилась певица, не раскрывается, но отмечено, что у нее выскользнул один из позвонков. Как же сложно быть мамой…
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Напомним, что Адель родила сына от бизнесмена Саймона Конекки, с которым развелась в 2019 году. Это расставание и забота о сыне заставили артистку сделать большой перерыв в написании новой музыки.