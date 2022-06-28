«Тысячи армян пошли ей рассказывать, кто я такой»: Сарик Андреасян — о конфликте с Лерой Кудрявцевой

Режиссер Сарик Андреасян прошлым летом очень оскорбился, когда услышал из уст Леры Кудрявцевой на «Новой волне» насмешку в свой адрес. «…Их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла со сцены блондинка, за что на нее обрушился кинодеятель.

Как оказалось, конфликт на настоящий момент исчерпан. Лера извинилась за сказанное, подчеркнув, что читала текст по сценарию. И Сарик, поразмыслив, пришел к выводу, что, окажись в подобных обстоятельствах, тоже бы прочитал такую заготовку.