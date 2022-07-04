«Тыкал пальцем в нос»: подвыпивший Ефремов опозорился перед известным английским режиссером

Актриса Лариса Бравицкая после известия о кончине известного британского режиссера Питера Брука поделилась историей, которая неразрывно связана с безвременно ушедшим постановщиком и отбывающим наказанием за пьяное ДТП актером Михаилом Ефремовым.

В 90-е в столицу приехал Питер Брук со спектаклем «Вишневый сад». После представления театральная молодежь чествовала Брука и его актеров. Михаил Ефремов, только-только открывший молодежный «Современник», также был в числе приглашенных.

Актер, вспоминает Бравицкая, явился в зал в самый разгар мероприятия. Он едва стоял на ногах и вел себя крайне вызывающе.

«Мишка посмотрел на меня, потом перевел свой мутный взор на стоявшего рядом со мною Питера Брука. Тыча пальцем чуть ли не в нос великому режиссеру, громко, на весь зал, произнес заплетающимся языком Ефремов, — "Передай ему, что перед ним стоит самый молодой в мире главный режиссер театра!"», — поделилась актриса в своем телеграм-канале.

Напомним, британский режиссер Питер Брук скончался 2 июля в Париже. Ему было 97 лет.

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