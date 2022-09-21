Тяжелобольной Андрей Губин хочет написать песни для Тимати и Егора Крида

Андрей Губин много лет мучается из-за левосторонней прозопалгии лица, проявляющей себя постоянными болями. Несмотря на это, музыкант продолжает заниматься творчеством.
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Губин признался, что пишет песни, которые в будущем, возможно, исполнит вместе с другими артистами. Для таких дуэтов Андрей планирует давать коллегам юмористические псевдонимы.
«Хотел бы писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, Рамиля (один из моих любимчиков). Как только почувствую себя лучше, начну выпускать песни», — поделился исполнитель хита «Лиза» с Super.
Напомни, недавно в Сети появились слухи о том, что кумир нулевых скоро вернется на сцену. К сожалению, Губин опроверг их. Он признался, что хочет выступать, но слишком плохо себя чувствует для этого.