«Тяжело в «Голосе»: Садальский призвал к кадровым перестановкам на Первом канале

Актер Стас Садальский обратился к замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко с просьбой обратить внимание на Первый канал. Он убежден, что там нужно всех менять, потому что рейтинги у канала низкие.

«Позвонили от Аксюты и пожаловались, дескать тяжело в «Голосе» ведущему 6 часов на ногах стоять, я предложил, пусть на каталке возят, это решение. Балерун - его диверсантом отправили на «Синюю птицу», обвалить рейтинги», - пишет актер у себя в Telegram.

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Садальский считает, что надо «Вову С. и Андрея М. на России 1 наградить медалями за трудовую доблесть», поскольку уверен, что они – лучше всех.