«Тяжело смотреть»: Галкина в «клоунском» наряде перед поляками пожалела Погребняк

Максим Галкин шокировал многих своих коллег по шоу-бизнесу, расшаркиваясь перед польской публикой в желто-синем костюме на концерте в Варшаве.
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Певец Игорь Наджиев сказал про него, что он «превратился в посмешище», экс-депутат Роман Худяков назвал его вид «клоунским», а продюсер Мария Погребняк просто пожалела мужа Аллы Пугачевой.
«Тяжело смотреть, когда некогда умные люди теряют себя, опустошаются», — написала она в своем телеграме, назвав ситуацию «нездоровой».
Мария Погребняк заметила, что это похоже на какую-то обиду со стороны Максима Галкина по отношению к соотечественникам.