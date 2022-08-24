«Тяжело смотреть»: Галкина в «клоунском» наряде перед поляками пожалела Погребняк

Певец Игорь Наджиев сказал про него, что он «превратился в посмешище», экс-депутат Роман Худяков назвал его вид «клоунским», а продюсер Мария Погребняк просто пожалела мужа Аллы Пугачевой.

«Тяжело смотреть, когда некогда умные люди теряют себя, опустошаются», — написала она в своем телеграме, назвав ситуацию «нездоровой».

Мария Погребняк заметила, что это похоже на какую-то обиду со стороны Максима Галкина по отношению к соотечественникам.