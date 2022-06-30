«Тявкать на Родину»: Газманов осадил сбежавшую в Латвию Хаматову

Чулпан Хаматова покинула пределы России в феврале. Теперь актриса живет и работает в Латвии, а также раздает интервью местным СМИ, где не упускает возможности высказаться в адрес своей Родины.
Певец Олег Газманов считает, что такое поведение Хаматовой, да и любых других звезд, кто решил уехать из страны, просто недопустимо.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
«Уехать из страны и там гадить собственной Родине... С одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко. Ну если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь в другом месте жить — границы открыты, можно спокойно уехать и жить в другом месте. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит», - цитирует Газманова «АиФ».
Напомним, ранее в адрес уехавших медиаперсон высказалась Светлана Бондарчук. Она попросила сбежавших не учить жизни россиян.
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