«Тявкать на Родину»: Газманов осадил сбежавшую в Латвию Хаматову

Чулпан Хаматова покинула пределы России в феврале. Теперь актриса живет и работает в Латвии, а также раздает интервью местным СМИ, где не упускает возможности высказаться в адрес своей Родины.

Певец Олег Газманов считает, что такое поведение Хаматовой, да и любых других звезд, кто решил уехать из страны, просто недопустимо.