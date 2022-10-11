«Тянул руки к моей шее»: Поргина чуть не получила инфаркт после скандала с Варшавером

Людмила Поргина продолжает публично скандалить с директором «Ленкома» Марком Варшавером. Актрису не устраивает, что режиссер дает ей играть только в массовке.

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На днях вдова Николая Караченцова снова сцепилась с начальником. Она подошла к нему в коридоре театра, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, однако беседа закончилась громким скандалом.