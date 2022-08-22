Тьяго уже с маму ростом: Анна Нетребко устроила танцы с сыном под открытым небом

Анна Нетребко завершила гастроли в Италии и устремилась к берегам Эгейского моря, чтобы как следует отдохнуть. Звезда отправилась на турецкий курорт вместе с мужем и сыном Тьяго и кадры своего времяпрепровождения публикует в Сети.

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На этот раз певица показала свои развлечения после заката. С семьей звезда отправилась в ресторан под открытым небом, нарядившись во все белое. Когда заиграла музыка, Анна пустилась в пляс вместе с сыном. Тьяго так подрос за лето, что уже догнал маму. Рост Нетребко составляет 171 см, и мальчик явно его унаследовал у нее. В сентябре единственному сыну певицы исполнится 14 лет.