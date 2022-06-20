«Тяга к путешествиям не иссякла»: Дроздов рассказал, где проведет отпуск

Телеведущий Николай Дроздов заявил, что в нынешнем году проведет свой отпуск на Байкале.
«Я там, конечно, уже был, но это такое место, куда можно летать тысячу раз и постоянно находить что-то новенькое. Тяга к путешествиям у меня до сих пор не иссякла. Дача — тоже хорошо, но это только на пару дней».
Как отметил Николай Дроздов, его энергия идет от физиологии и наследственности. Отец и мама звезды телевидения всю жизнь работали. Папа преподавал во Втором медицинском институте в Москве. Мама также без дела никогда не сидела.
Напомним, что Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки.
Источник: МК.ru