«Тяга к путешествиям не иссякла»: Дроздов рассказал, где проведет отпуск

Как отметил Николай Дроздов, его энергия идет от физиологии и наследственности. Отец и мама звезды телевидения всю жизнь работали. Папа преподавал во Втором медицинском институте в Москве. Мама также без дела никогда не сидела.

Напомним, что Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки.

Источник: МК.ru

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