«Тяга к путешествиям не иссякла»: Дроздов рассказал, где проведет отпуск

Знаменитому телеведущему исполнилось 85 лет.
Николай Дроздов

Николай Дроздов. Фото: Global Look Press

Телеведущий Николай Дроздов заявил, что в нынешнем году проведет свой отпуск на Байкале.

«Я там, конечно, уже был, но это такое место, куда можно летать тысячу раз и постоянно находить что-то новенькое. Тяга к путешествиям у меня до сих пор не иссякла. Дача — тоже хорошо, но это только на пару дней».

Как отметил Николай Дроздов, его энергия идет от физиологии и наследственности. Отец и мама звезды телевидения всю жизнь работали. Папа преподавал во Втором медицинском институте в Москве. Мама также без дела никогда не сидела.

Напомним, что Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. 

Источник: МК.ru

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  