«Ты талантливый, твои дочурки – нет»: блогер припечатала Михалкова за семейственность в кино

Психолог и блогер Вероника Степанова в своем новом видео на YouTube затронута тему кумовства и семейственности в российском кино. Она считает, что пробиться простым, но талантливым ребятам сегодня в индустрию просто нереально – нишу занимают родственники или избранники звезд.

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Блогер в этом контексте упомянула Софью Эрнст, сына Дмитрия Нагиева Кирилла, Юлию Высоцкую, которая регулярно снимается в фильмах мужа Андрея Кончаловского, Филиппа и Ивана Янковских. Отдельно Степанова прошлась по Никите Михалкову и его наследницам.

«Михалков! Ну ты талантливый, твои дочурки – нет, и надо это понимать. Вот если б я была режиссером, ну как бы я ни любила своих дочерей, я бы не стала их снимать. Для меня важнее снять шедевр. Я бы не стала себя обманывать «у меня очень талантливые девочки», - заявила психолог.

Степанова считает, что отцовская любовь затмила Михалкову разум. Добавим, что младший сын режиссера тоже является актером.