«Ты приняла решение»: уехавший за границу Михаил Галустян открыто обратился к жене, оставшейся в Москве

Шоумен и продюсер Михаил Галустян в эти дни находится в Африке. Здесь он принимает участие в съемках третьего сезона реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке». Вместе с Ольгой Бузовой Михаил Галустян является ведущим проекта.

Дома, в Москве, возвращения Михаила Галустяна ждут жена Виктория и две дочери — Элина и Эстелла.

Находящийся в Африке на съемках Михаил Галустян пропустил два важных семейных события — день рождения жены и годовщину свадьбы.

Реабилитировался Михаил Галустян публикацией в телеграм-канале, в которой трогательно поздравил Виктории с обеими датами.