«Ты приняла решение»: уехавший за границу Михаил Галустян открыто обратился к жене, оставшейся в Москве

Шоумен и продюсер Михаил Галустян в эти дни находится в Африке. Здесь он принимает участие в съемках третьего сезона реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке». Вместе с Ольгой Бузовой Михаил Галустян является ведущим проекта.
Дома, в Москве, возвращения Михаила Галустяна ждут жена Виктория и две дочери — Элина и Эстелла.
Находящийся в Африке на съемках Михаил Галустян пропустил два важных семейных события — день рождения жены и годовщину свадьбы.
Реабилитировался Михаил Галустян публикацией в телеграм-канале, в которой трогательно поздравил Виктории с обеими датами.
Жена Михаила Галустяна, Виктория. Фото: соцсети
«С уверенностью могу написать, что ты свою жизнь полностью и без остатка посвятила мне и нашей семье. Раз и навсегда ты приняла решение и встала за моей спиной (вышла за меня)! Так, как ты отдаешь себя полностью, ничего не оставляя себе, не может никто в этой вселенной. Человек с огромным чувством сострадания и понимания тонкостей человеческой души. Ты моя награда, подарок судьбы, главное мое достижение. С днем рождения, моя Победа Победовна (Виктория Викторовна)! И с годовщиной нашей свадьбы. Всегда и только твой, Миша», — написал в телеграм-канале Михаил Галустян.
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Напомним, Михаил Галустян и Виктория поженились в 2007 году. Их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе.