«Ты посмотри на ее руки!»: правнучку Гурченко искусали клопы

Лера Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись» отругала внучку Людмилы Гурченко за то, что та живет в полной антисанитарии. Елена Королева растит 14-летнюю дочь Таисию, в их квартире в центре Москвы бегают тараканы и клопы, а ремонт не делался уже очень много лет.

«Я в диком ужасе! Ну нельзя растить в таких условиях ребенка. Ты посмотри на ее руки! Они искусаны клопами!» - недоумевала Кудрявцева.

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Все белье девочки покрыто следами крови от укусов насекомых.