«Ты по возрасту – почти дед»: над Киркоровым дерзко посмеялась Миро после его отказа от Dolce & Gabbana

Филипп Киркоров отказался носить вещи Dolce & Gabbana и прервал с брендом деловое сотрудничество, которое продолжалось долгие годы.

По словам артиста, причиной стало некорректное поведение креативных директоров марки относительно его соотечественников.

Блогер Лена Миро нашла немало едких слов по поводу этого поступка, проехавшись по возрасту 55-летнего музыканта. Но в конечном итоге похвалила певца за позицию и поступок.

«Что тут можно сказать? Молодец, Бедросович! Хватит кутаться в перья, ты уже по возрасту - почти дед. Смех-смехом, но послание Бедросовича - тоже позиция. Желающим принять участие в распродаже «Икеа» он подал пример.

В современном мире, где производство избыточно, а бренды бьются за покупателя, каждый человек вправе рассчитывать, что это продавец должен стараться продать, а не наоборот. А не хочешь продавать, невелика потеря. И Филипп без балахона переживет, и вы - без полочек из «Икеа», - написала в ЖЖ Миро.

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