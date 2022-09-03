«Ты — неудачница, цепляющаяся за остатки Павлика»: известный блогер «размазала» Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце хвасталась на днях, что после развода с Павлом Прилучным сохранила теплые отношения с бывшей свекровью. Звезда сериала «Закрытая школа» даже призналась женщине в любви и назвала себя победителем, раз ей удалось выстроить такие взаимоотношения.

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Скандальный блогер Лена Миро осудила актрису. Акула пера сочла, что звезда сцены через общение с экс-свекровью цепляется за бывшего мужа, хотя ей давно следовало бы его отпустить.

«В моих глазах ты — неудачница, жалко цепляющаяся за остатки Павлика в твоей жизни, пусть и через его маму <…> Иногда, чтобы победить, нужно не удержать, а отпустить. Муцениеце, в частности, нужно отпустить Прилучного», — высказалась Миро.

Подытожила звезда «Живого Журнала» тем, что не верит в дружбу между Агатой и мамой Прилучного.