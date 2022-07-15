«Ты не попал в хит-парад моих мыслей»: Костенко – о браке Тарасова с Бузовой

Анастасия Костенко счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым уже четыре года. За это время пара трижды стала родителями. Но вопросы про прошлую жизни спортсмена не оставляют их в покое. Недавно футболист признался, что не против поработать с экс-женой Ольгой Бузовой. Чем спровоцировал новую волну обсуждений.

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Теперь подписчики спросили у Анастасии Костенко, а как она относится к тому, что говорит ее муж о бывшей. И вообще, не ревнует ли? На что многодетная мама под музыку Бузовой решила ответить. «Ты не попал в хит парад моих мыслей...», - запела Костенко. И заявила: «Нет, я очень спокойно отношусь к прошлым отношениям своего мужа».