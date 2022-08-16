«Ты наш ангелочек»: дочка Иосифа Пригожина поделилась первым фото с его новорожденным внуком

Иосиф Пригожин является известным музыкальным продюсером. Он уже давно счастлив в браке с певицей Валерией. Супруги вместе появляются на мероприятиях и путешествуют.

Общих детей у них нет, но у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений. В этом году старшая дочка Иосифа Даная вышла замуж и сообщила о беременности.