«Ты наш ангелочек»: дочка Иосифа Пригожина поделилась первым фото с его новорожденным внуком

Иосиф Пригожин является известным музыкальным продюсером. Он уже давно счастлив в браке с певицей Валерией. Супруги вместе появляются на мероприятиях и путешествуют.
Общих детей у них нет, но у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений. В этом году старшая дочка Иосифа Даная вышла замуж и сообщила о беременности.
Примечательно, что наследница продюсера устраивала фотосессию, демонстрируя округлившийся живот. Она заранее узнала пол ребенка. При этом Даная гневалась на тех, кто подозревал, что свадьбу она сыграла только из-за беременности. По словам девушки, эту беременность она планировала и рада тому, что у нее получилось зачать малыша.
А 16 августа появились сообщения в СМИ, что Пригожин стал дедушкой. В одном из столичных роддомов его дочка родила сына, который получил имя Даниэль. Вечером сама Даная подтвердила информацию. Она опубликовала первое фото с новорожденным малышом, которое было сделано в палате.
«Добро пожаловать в семью, сынок! Мы тебя все очень ждали! Ты наш ангелочек», — написала новоиспеченная мама.
Даная Пригожина показала сына. Фото: соцсети
Поклонники принялись поздравлять молодых родителей. К слову, сам Пригожин пока не прокомментировал радостное событие. А его жена певица Валерия стала бабушкой в прошлом году. У ее сына Арсения Шульгина родилась дочка Селин.