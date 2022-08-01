«Ты моя песня»: пасынок Макеевой рассказал о нахлынувших чувствах

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Андрей Мальков заявлял, что не хочет поддерживать контакт с родной матерью Светланой Мальковой. Она тем временем заявляла, что ждет сына в США.