«Ты моя песня»: пасынок Макеевой рассказал о нахлынувших чувствах

В апреле прошлого года старший из четырех детей Романа Малькова – Андрей решил жить с отцом. Он перебрался из Словении в Россию и быстро нашел общий язык с Анастасией Макеевой.
Андрей Мальков и Ульяна. Фото: соцсети
Недавно 17-летний пасынок актрисы представил свою подругу Ульяну. А накануне рассказал о чувствах к ней.
«Ты моя песня, моя мечта, мое дыхание. Я не понимаю, как смог прожить без тебя так долго. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Я всегда любил и буду любить только тебя», - написал Мальков.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Андрей Мальков заявлял, что не хочет поддерживать контакт с родной матерью Светланой Мальковой. Она тем временем заявляла, что ждет сына в США.