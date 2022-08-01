«Ты моя песня»: пасынок Макеевой рассказал о нахлынувших чувствах

Андрей Мальков более года живет в Москве.
Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы

Анастасия Макеева, Роман и Андрей Мальковы. Фото: соцсети

В апреле прошлого года старший из четырех детей Романа Малькова – Андрей решил жить с отцом. Он перебрался из Словении в Россию и быстро нашел общий язык с Анастасией Макеевой.

Андрей Мальков  и Ульяна. Фото: соцсети

Недавно 17-летний пасынок актрисы представил свою подругу Ульяну. А накануне рассказал о чувствах к ней.

«Ты моя песня, моя мечта, мое дыхание. Я не понимаю, как смог прожить без тебя так долго. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Я всегда любил и буду любить только тебя», - написал Мальков.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Андрей Мальков заявлял, что не хочет поддерживать контакт с родной матерью Светланой Мальковой. Она тем временем заявляла, что ждет сына в США.

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