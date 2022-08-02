«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь!»: Пугачева огорошила Галкина флиртом на публике

Алла Пугачева не раз говорила о том, что в браке с шоуменом Максимом Галкиным она обрела настоящее женское счастье. Рядом с молодым мужем Примадонна чувствует себя задорной девчонкой и даже позволяет себе кокетничать с возлюбленным. Так, певица сняла очки подмигнув мужу, признавшись, что он ей весьма и весьма симпатичен.
«Алла, тебе нравятся вот эти птички?» — спросил у певицы Максим.
«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь!» — огорошила мужа Примадонна.
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Примадонна намекнула, что ей повезло найти свое счастье. До замужества с Максимом Галкиным певица даже не догадывалась, что такое иметь крепкую семью, где она — жена, а ее избранник — заботливый муж. Хотя Алла Пугачева не раз вступала в брак. Сравнивать своих экс-мужей с шоуменом Максимом Галкиным певица не хочет.
«Я сейчас живу той жизнью, которой я не знала. У меня маленькие дети. С Кристиной в основном мама моя возилась. И муж у меня не пьет, не курит, верный, талантливый, красивый, с юмором, домовитый. Все, что есть в нем — потрясающе», — заверила Алла Пугачева в беседе с Олегом Меньшиковым.
Летние каникулы Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой проводит в Юрмале. На родину Примадонна обещает вернуться не раньше сентября, когда ее дети пойдут в школу.