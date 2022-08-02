«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь!»: Пугачева огорошила Галкина флиртом на публике

Алла Пугачева не раз говорила о том, что в браке с шоуменом Максимом Галкиным она обрела настоящее женское счастье. Рядом с молодым мужем Примадонна чувствует себя задорной девчонкой и даже позволяет себе кокетничать с возлюбленным. Так, певица сняла очки подмигнув мужу, признавшись, что он ей весьма и весьма симпатичен.

«Алла, тебе нравятся вот эти птички?» — спросил у певицы Максим. «Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь!» — огорошила мужа Примадонна.

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