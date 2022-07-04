«Ты меня вдохновил, мой Михаил»: Бузова сделала публичное признание о Галустяне

Соведущие реалити-шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова и Михаил Галустян на съемках не теряют времени даром.
Ольга Бузова и Михаил Галустян

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: ТНТ

Соведущие реалити-шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова и Михаил Галустян как раз сейчас находятся на съемках нового сезона проекта.

Пара решила доказать, что способна на нечто большее. Ольга Бузова в своем микроблоге анонсировала выход нового трека.

Песню под названием «Михаил» она посвятила своему соведущему и исполнила ее в дуэте с Галустяном.

«Мой Миша. Ты меня вдохновил, мой Михаил. Мой Миша», — поет Ольга Бузова.

«Я тебя вдохновил», — бэквокалит басом Михаил Галустян.

«Жизнь всех Михаилов больше не будет прежней. 8.07.22 премьера нового трека. Ольга Бузова — «Михаил» на всех музыкальных площадках. Как вам такой тандем? Мой Миша — Михаил Галустян», — написала в соцсети Ольга Бузова.

Поклонники ответили Ольге, что очень ждут выхода нового трека, и уверены — он станет настоящим хитом.

О музыкальных новинках можно узнавать и из нашего телеграм-канала «Звездная пыль».

Напомним, на днях Михаил Галустян рассказал, что во время съемок в Африке к нему в бунгало в гости наведался жираф.

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