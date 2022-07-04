«Ты меня вдохновил, мой Михаил»: Бузова сделала публичное признание о Галустяне

Соведущие реалити-шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова и Михаил Галустян как раз сейчас находятся на съемках нового сезона проекта.

Пара решила доказать, что способна на нечто большее. Ольга Бузова в своем микроблоге анонсировала выход нового трека.

Песню под названием «Михаил» она посвятила своему соведущему и исполнила ее в дуэте с Галустяном.