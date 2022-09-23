«Ты маленькая»: Бородина после известий о беременности Орловой не скрыла эмоций

Ольга Орлова в 44 года решилась на наследника.
Ольга Орлова с мужем.

Ольга Орлова с мужем. Фото: соцсети

Ведущая Ольга Орлова объявила публике, что беременна от своего второго мужа Валерия. Звезда свое особенное положение в 44 года расценивает не иначе как чудо.

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Ольга Орлова рассказала фолловерам, что несмотря на годы, мечтала о ребенке.

«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!» — написала телеведущая в социальных сетях.

Напомним, что сыну Ольги Орловой от первого брака в этом году исполнился 21 год. В прошлом году знаменитость вышла второй раз замуж. 

Коллега Ольги Орловой Ксения Бородина, услышав о новости, испытала восторг и удивление. Она не стала скрывать своих эмоций.

«Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — высказалась Бородина в Сети в адрес подруги.

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