«Ты маленькая»: Бородина после известий о беременности Орловой не скрыла эмоций

Ольга Орлова рассказала фолловерам, что несмотря на годы, мечтала о ребенке.

«Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!» — написала телеведущая в социальных сетях.

Напомним, что сыну Ольги Орловой от первого брака в этом году исполнился 21 год. В прошлом году знаменитость вышла второй раз замуж.

Коллега Ольги Орловой Ксения Бородина, услышав о новости, испытала восторг и удивление. Она не стала скрывать своих эмоций.