«Ты либо здесь, либо там»: Данилко попросил не лишать Лорак звания народной артистки Украины

Как отметил Данилко, многие сегодня кричат, что надо лишить Лорак звания народной артистки Украины. От этого, по ее мнению, ничего не поменяется.

Напомним, что Ани Лорак еще ни разу не высказывалась после начала событий на Украине. Звезда словно испарилась. Она не появляется на тусовках звезд шоу-бизнеса.

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