«Ты либо здесь, либо там»: Данилко попросил не лишать Лорак звания народной артистки Украины

Музыкант Андрей Данилко в беседе с украинским каналом ICTV заявил, что в последнее время много говорят о личности певицы Ани Лорак, которая этого не заслуживает.
«Все говорят за Ани Лорак. Но при чем тут она? Все понятно, после 24 числа ты либо здесь, либо там, на этом разговор закончен. Человек может просто бояться, могут быть обстоятельства, это ни на кого не влияет».
Как отметил Данилко, многие сегодня кричат, что надо лишить Лорак звания народной артистки Украины. От этого, по ее мнению, ничего не поменяется.
Напомним, что Ани Лорак еще ни разу не высказывалась после начала событий на Украине. Звезда словно испарилась. Она не появляется на тусовках звезд шоу-бизнеса.