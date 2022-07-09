«Ты их бросила!»: Шиловский сорвался на Хаматову

Несколько месяцев назад Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Актриса заранее позаботилась о своем будущем, купив дом в элитном экопоселке, что в 80 км от Риги. А недавно она вошла в труппу Нового Рижского театра.
Актер Всеволод Шиловский считает, что действия Хаматовой можно сравнить с плевком в отца или мать.
Всеволод Шиловский. Фото: Global Look Press
«Какой фонд был! Детям помогал! Это же самое святое. Маленькая моя, что же ты делаешь? Ты же боролась за этот фонд и за детей. И ты их бросила. Хаматова не одна такая, есть и другие. Почему так поступили? От отсутствия внутренней культуры», — цитирует NEWS.ru Шиловского.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, благотворительным фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматова руководила на протяжении многих лет до отъезда из России.