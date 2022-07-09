«Ты их бросила!»: Шиловский сорвался на Хаматову

Несколько месяцев назад Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Актриса заранее позаботилась о своем будущем, купив дом в элитном экопоселке, что в 80 км от Риги. А недавно она вошла в труппу Нового Рижского театра.

Актер Всеволод Шиловский считает, что действия Хаматовой можно сравнить с плевком в отца или мать.