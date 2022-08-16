«А ты гуляй, а ты пируй, но хрюканину тут фильтруй»: Новиков выпустил клип после конфликта с Соловьевым

Бард Александр Новиков представил на своем Ютуб-канале новый клип по мотивам конфликта с телеведущим Владимиром Соловьевым. На кадрах он вместе с двумя гитаристами сидит около забора, исписанного сленговыми словами.
«А на воле, все давно на нефильтрованной хрюканине пьют, поют и говорят. А ты гуляй, а ты пируй, но хрюканину тут фильтруй».
Напомним, что несколько месяцев назад Владимир Соловьев назвал Екатеринбург, где живет Новиков, «центром мерзотной либероты».
В ответ Новиков записал видеообращение, в котором были, в частности, такие выражения: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Перлы Новикова вмиг стали мемом и ушли в народ. Позже Новиков и Соловьев помирились и даже созвонились.