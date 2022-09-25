«Ты еще маленький за базар отвечать»: Настя Ивлеева и Егор Крид повздорили из-за сорванного интервью

На днях певец Егор Крид заявил журналистам, что не ходит на интервью к блогерам, не появляется на красных ковровых дорожках и других светских мероприятиях. В частности, он признался, что не пошел на съемки шоу Насти Ивлевой.

Последняя отреагировала на заявление музыканта. Мол, для интервью с ним она искала человека из его прошлого, потратила время и ресурсы, а Егор в итоге отказался сниматься.

«Крид, конечно, еще тот тип, - написала Ивлеева в Telegram 25 сентября. – Говорит: «Пойду на шоу, если найдете Катю». Катю нашли. Тем временем Крид: «Я в целом не хожу на шоу». Окей, братик. Ты еще маленький, видимо, чтоб за базар отвечать». «К слову… Найти «человечка из прошлого» - это не очередную локацию в Москве для клипа «забукировать», а реально откопать человека из пыльного небытия… Братва из «Жди меня» поймет. И когда после проделанной работы, человек кидает тебя на игнор, потому как он не ходит на интервью… Ну окей, бро, мы все понимаем. Настрой не тот, да и мы - не Дудь*».