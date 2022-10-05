«Ты ему не мешаешь, а он не мешает тебе»: тайна о браке Пугачевой с молодым Галкиным* всплыла наружу

Алла Пугачева в своих интервью нарадоваться не могла на своего мужа шоумена Максима Галкина*. Юморист взял на себя все обязанности по финансам и семейному бюджету. Как говорит комик, его Алла даже не в курсе что и сколько стоит.

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Близкая подруга Примадонны, Любовь Аксенова, которая долгие годы служила у нее портнихой, рассказала о том, как не повезло Алле Борисовне со вторым мужем кинорежиссером Александром Стефановичем. Тот постоянно сливал в газеты несуразные байки о Пугачевой, которые были им же придуманы.

Зато с Максимом Галкиным артистка обрела долгожданное женское счастье.

«А вот после 50 для женщины главное любовь, понимание: ты ему не мешаешь, а он не мешает тебе, чисто по-человечески. Понимаешь, что другого и лучше не найдешь. Максим — грамотный, интересный, заботливый. Что еще нужно человеку?» — говорит подруга Примадонны в беседе с News.ru.

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