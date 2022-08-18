«Ты чего жрешь-то как не в себя»: Миро пристыдила Седокову

Миро предложила Седоковой не есть за компанию с супругом, который является действующим спортсменом и имеет потрясающую фигуру, а перейти на правильное питание.

«Он гору блинчиков навернет и ни одного «кубика» на торсе не потеряет. А ты парочку блинчиков съешь и вся рытвинами целлюлита покроешься», — подытожила блогерша на сайте lena-miro.ru.