«Ты чего жрешь-то как не в себя»: Миро пристыдила Седокову

Лена Миро предостерегла Анну Седокову. Блогерша заявила, что если певица будет много есть, от нее уйдет муж, тридцатилетний латвийский баскетболист Янис Тимма.
«Ань, ну ты чего жрешь-то как не в себя? За пару лет семейной жизни совсем обабилась», — написала Лена.
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Миро предложила Седоковой не есть за компанию с супругом, который является действующим спортсменом и имеет потрясающую фигуру, а перейти на правильное питание.
«Он гору блинчиков навернет и ни одного «кубика» на торсе не потеряет. А ты парочку блинчиков съешь и вся рытвинами целлюлита покроешься», — подытожила блогерша на сайте lena-miro.ru.