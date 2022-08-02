«Ты будешь в моменте или в нокауте»: Жигалова согласилась на бой с Джараховым

Как отметила Жигалова, она принимает предложение Джарахова, но с условием. «Это будет категория «цветущие женщины в самом соку» против «мерзких злобных карликов». Так что, Джарахов, назначай дату. Посмотрим, ты будешь в моменте или в нокауте», — заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что Эльдар Джарахов — российский видеоблогер и рэп-исполнитель. Является участником и одним из основателей коллективов «Успешная группа» и «КликКлак».