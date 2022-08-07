«Ты болтаешь, болтушка?»: Наталья Фриске показала, как ее маленькая дочка-пухляшка «разговаривает»

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в 36 лет впервые стала мамой. Сейчас она наслаждается своим долгожданным статусом и старается не разлучаться ни на минуту с маленькой дочкой Луной.

Наталья Фриске получает огромное удовольствие от общения с малышкой. Своей радостью Наталья Фриске с удовольствием делится с поклонниками. Луна - главная героиня маминых публикаций в соцсети.

На этот раз Наталья Фриске показала на видео, как она разговаривает с дочкой. Маленькая Луна весело гулит, а ее мама с удовольствием поддерживает беседу.