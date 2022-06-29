«Твой выбор — твоя судьба»: Екатерина Стриженова публично обратилась к младшей дочери Александре

Наследница известного семейства, режиссера Александра Стриженова и актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой Александра хлопот своим именитым родителям не доставляет.
Умница и красавица, на днях она блестяще защитила диплом МГУ и получила на руки документ об окончании самого престижного вуза страны. Диплом у Александры Стриженовой красный, что свидетельствует о ее интеллекте и упорстве.
Екатерина Стриженова поделилась в телеграм-канале снимком дочери, на котором та держит в руках диплом с отличием.
Александра Стриженова и ее красный диплом. Фото: соцсети
Звездная мама дала напутствие своей младшей дочери-выпускнице, давая понять, что очень ею гордится.
«Наша Александра — выпускница Московского государственного университета! Саша, всегда помни своих учителей и педагогов, кто помогал постичь и понять, кто верил в тебя! Мы с папой поздравляем тебя с красным дипломом, радуемся и гордимся! Ты понимаешь, что знание — это реальная сила, а опыта придется набираться всю жизнь. Решай, куда двигаться дальше, твой выбор — твоя судьба!» — написала Екатерина Стриженова.
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