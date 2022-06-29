«Твой выбор — твоя судьба»: Екатерина Стриженова публично обратилась к младшей дочери Александре

Наследница известного семейства, режиссера Александра Стриженова и актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой Александра хлопот своим именитым родителям не доставляет.

Умница и красавица, на днях она блестяще защитила диплом МГУ и получила на руки документ об окончании самого престижного вуза страны. Диплом у Александры Стриженовой красный, что свидетельствует о ее интеллекте и упорстве.

Екатерина Стриженова поделилась в телеграм-канале снимком дочери, на котором та держит в руках диплом с отличием.