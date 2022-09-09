«Он творчески выдохся»: Милонов назвал Галкина «увядшим одуваном»

«Он творчески выдохся. Мог бы отшутиться, а он просто заявил, что его травят и гонят. Сразу видно, что как только человек лишается своих корней, он сразу начинает увядать. Вот Галкин — увядший одуван. Поэтому мне даже не интересно ему отвечать».