«Он творчески выдохся»: Милонов назвал Галкина «увядшим одуваном»

Политик Виталий Милонов заявил, что юморист Максим Галкин рано или поздно захочет вернуться в Россию, но жители страны уже никогда его не примут. Как заметил политик, творческая карьера Галкина на исходе.
«Он творчески выдохся. Мог бы отшутиться, а он просто заявил, что его травят и гонят. Сразу видно, что как только человек лишается своих корней, он сразу начинает увядать. Вот Галкин — увядший одуван. Поэтому мне даже не интересно ему отвечать».
Ранее на программе «Место встречи» на канале НТВ Милонов призвал «пнуть Максима под его желтую попу», сообщает prozvezd.info.
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«Тема попы не раскрыта до конца. Его манит только моя или любая резиновая?» — поинтересовался муж певицы Аллы Пугачевой.