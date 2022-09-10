«Творческая часть меня»: почему дочь Глюкозы просит называть ее мужским именем Рэй

Звездная наследница поставила точку в вопросе о своей небинарности.
Певица Глюкоза с дочкой Лидой. Фото: соцсети

Певица Глюкоза с дочкой Лидой. Фото: соцсети

Недавно Telegram-каналы наполнились слухами о том, что дочь Глюкозы, 15-летняя Лида Чистякова, просит называть себя мужским именем Рэй. Общественность предположила, что таким образом звездная наследница решила сообщить о своей небинарности.

Однако Лида поспешила развеять сплетни. Она не стала отрицать, что действительно взяла себе такой псевдоним, однако заверила, что к небинарности это не имеет никакого отношения.

«Рэй — это не мужское имя, а псевдоним. Это творческая часть меня. Полное имя - Рэйвэн, по-английски это значит "ворон"», — рассказала дочь Глюкозы kp.ru.

По словам Лиды, в выборе псевдонима на нее повлияла прекрасная поэма Эдгара Аллана По.

«Я так влюбилась в это произведение, что теперь хочу быть Рэйвэн», — объяснила наследница певицы.

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