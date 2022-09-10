«Творческая часть меня»: почему дочь Глюкозы просит называть ее мужским именем Рэй

Недавно Telegram-каналы наполнились слухами о том, что дочь Глюкозы, 15-летняя Лида Чистякова, просит называть себя мужским именем Рэй. Общественность предположила, что таким образом звездная наследница решила сообщить о своей небинарности.

Однако Лида поспешила развеять сплетни. Она не стала отрицать, что действительно взяла себе такой псевдоним, однако заверила, что к небинарности это не имеет никакого отношения.